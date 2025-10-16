Haberler

Kırşehir'de Durdurulan Tırda 9 Milyon 800 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'de Durdurulan Tırda 9 Milyon 800 Bin Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kırşehir'de, kaçakçılık önlemleri kapsamında durdurulan bir tırın dorsesinden 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi. Sürücü M.S.B. tutuklandı.

Kırşehir'de bir tırın dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kentin giriş noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde, 980 koli halinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
