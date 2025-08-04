Kırşehir'de Düğünlerde Silah Atılmasına Dikkat: 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' Projesi

Kırşehir'de Düğünlerde Silah Atılmasına Dikkat: 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' Projesi
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Kırşehir'de jandarma ekipleri, düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesini tanıttı. Köy sakinlerine, silah atmanın tehlikeleri ve yasal sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kırşehir'in merkez ve Akpınar ilçesine bağlı köylerinde jandarma ekipleri, düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde havaya ateş açılması ve hava fişek atılmasının önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Köy sakinleriyle bir araya gelen ekipler, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesini tanıttı. Düğün, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklerde silah atılmasının doğurabileceği tehlikeler ile yasal sorumluluklar anlatıldı, hazırlanan videolar muhtarlara ve vatandaşlara izlettirildi.

Ekipler, projeye ilişkin broşür de dağıttı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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