Kırşehir'de Düğün Denetimlerinde Havaya Ateş Eden Üç Kişi Yakalandı
Kırşehir'deki düğünlerde silah atılmaması yönünde uyarılara rağmen havaya ateş eden üç kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Denetimlerde bir av tüfeği ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silah atılmaması yönünde yapılan uyarıları dikkate almayarak, rastgele ateş edenlerin tespit edilmesi için çalışma yürüttü.
Merkeze bağlı köylerde önleyici kolluk devriyesi kapsamında yapılan denetimlerde, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi.
Tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan F.C, I.E. ve A.B.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel