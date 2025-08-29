Kırşehir'de Düğün Denetimlerinde Havaya Ateş Eden Üç Kişi Yakalandı

Kırşehir'deki düğün denetimlerinde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silah atılmaması yönünde yapılan uyarıları dikkate almayarak, rastgele ateş edenlerin tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

Merkeze bağlı köylerde önleyici kolluk devriyesi kapsamında yapılan denetimlerde, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi.

Tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan F.C, I.E. ve A.B.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.