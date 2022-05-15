Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu - Haberler

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Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de dolu ve sağanak etkili oldu

Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan dolu yağışı, kaldırım ve sokaklarda beyaz örtü oluşturdu. Dolu yağışı kısa sürede yerini sağanağa bıraktı.

Kent merkezinde bazı bölgelerde rögarlar taştı. Terme ve Ankara caddelerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Yenice Mahallesi'nde yağmur suyu biriken bazı cadde ve sokaklarda ulaşım durma noktasına geldi. Sürücüler, alternatif yolları kullandı.

İtfaiye ekipleri, bazı binaların bodrum katlarına dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir, Güncel, Haberler

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