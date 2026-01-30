Haberler

Kırşehir'de kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı yakalandı

Kırşehir'de kendisini banka personeli olarak tanıtan bir dolandırıcı, bir vatandaşın 70 bin lirasını çaldı. Jandarma ekipleri şüpheliyi Gaziantep'te yakaladı ve mağdurun parası iade edildi.

Kırşehir'de cep telefonuyla aradığı kişiye kendisini banka personeli olarak tanıtıp, 70 bin lirasını dolandıran şüpheli yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'nin kendisini cep telefonuyla arayan kişinin dolandırdığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıtan şüphelinin, S.Y'nin hesabındaki 70 bin lirayı dolandırdığını belirledi.

Hesap hareketleri ve kamera görüntülerini inceleyen jandarma, zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheli M.S.K, Gaziantep'te gözaltına alındı.

S.Y'ye dolandırıcılığa konu 70 bin lirası iade edildi, zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
