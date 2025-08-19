Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, emekli kadını dolandırarak yaklaşık 1 milyon 150 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para alırken yakalandı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KIRŞEHİR'de kendilerini polis olarak tanıtıp emekli kadını dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kent merkezinde oturan E.M. adlı kadını telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, E.M.'ye evindeki ziynet eşyaları ve parayı, bir olayın aydınlatılması için incelenmek üzere 'polise teslim etmesi' gerektiğini belirtti. Bunun üzerine E.M., evine gelen kişiye yaklaşık 1 milyon 150 bin lira değerinde altın ve parasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda N.E., E.K., İ.A., B.E. ve C.A. yakalanarak Kırşehir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., İ.A. ve C.A., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler

Yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.