Kırşehir'de Dolandırıcılık İddiasıyla Bir Kişi Tutuklandı

Kırşehir'de Dolandırıcılık İddiasıyla Bir Kişi Tutuklandı
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Kırşehir'de emekli bir kişiyi 'banka promosyonu' bahanesiyle dolandıran şüpheli Y.N.D, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Mağdurun cep telefonunu alarak mobil bankacılık üzerinden kredi çektiği ortaya çıktı.

Kırşehir'de emekli bir kişiyi, "banka promosyonu" bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde emekli H.B. ile bir araya gelen Y.N.D, kendisine banka promosyonları konusunda destek olabileceğini söyleyerek cep telefonunu aldı.

Ardından internet bankacılığında promosyon işlemleri yaptığı bahanesiyle mağdurun mobil şube hesabından kredi çeken Y.N.D, parayı kendi hesabına aktardı.

H.B, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, şüpheli kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının daha önce de çeşitli bahanelerle mağdurların cep telefonlarına erişerek mobil dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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