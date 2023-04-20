Kırşehir'de dolandırıcılık iddiasının şüphelisi tutuklandı

Kırşehir'de kendini jandarma personeli olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırmak isteyen şüpheli, taksicinin dikkati sayesinde yakalanıp tutuklandı.

Kırşehir'de kendini jandarma personeli olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırmak isteyen şüpheli, taksicinin dikkati sayesinde yakalanıp tutuklandı.

Kırşehir'de taksiye binen bir kişi, farklı köylerin ismini sayarak buralara gitmek istediğini söyledi.

Müşterisinin durumdan şüphelenen taksici, Kortulu köyünde jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, Adana'dan Kırşehir'e geldiği, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı kişiyi dolandırıp, ikametinden hırsızlık yapmayı amaçladığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.

Üzerinde kesici alet, uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.