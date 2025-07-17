Kırşehir'de Doğum Gününde Boğulan Genç İçin Arama Çalışmaları Sonuçlandı

KIRŞEHİR'de, doğum gününde Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda bulunan gölete giren Irak Uyruklu Omar Abdulletif Talib (16), boğuldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Aşıkpaşa Mahallesi'nde bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki gölette meydana geldi. Doğum günü olan Irak Uyruklu Omar Abdulletif Talib, sıcak havadan bunalıp Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki gölete geldi. Talib, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin arama çalışması sonuç vermeyince Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlardan yardım istendi. Polis dalgıçlar yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu Talib'in 8 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.