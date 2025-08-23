Kırşehir'de Din Görevlilerine Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Kırşehir'de din görevlilerine yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilen programda, sigara ve tütün bağımlılığı ele alındı. Din görevlilerine, bağımlılıkla mücadeledeki rolleri ve manevi rehberliğin önemi hakkında bilgi verildi.

Kırşehir'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadeleyle ilgili seminer verildiği bildirildi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki din görevlilerine yönelik bağımlılıkla mücadele için İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapıldığı ifade edildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sağlık uzmanları tarafından yapılan sunumlarda sigara ve tütün bağımlılığının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, din görevlilerinin bağımlılıkla mücadele sürecinde üstlenebilecekleri roller, manevi rehberliğin önemi ve risk altındaki bireylerin doğru kurumlara yönlendirilmesi konularında da bilgi verildiği kaydedildi.

Programa, imam hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticileri ve kurum personeli katıldı.

