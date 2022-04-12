Kırşehir'de din görevlileri, yardımlaşma ruhunu 12 yıldır sürdürüyor

Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin yaklaşık 800 yıl önce yaptırdığı İmaret Camisi'nin din görevlileri, yardımlaşma geleneğini cemaatle el ele vererek 12 yıldır sürdürüyor.

Merkez Medrese Mahallesi'ndeki caminin din görevlileri Oğuzhan Kaya ve Ömer Olgun, Süleyman Türkmani'nin başlattığı imaret geleneğini sürdürmek amacıyla 12 yıl önce mahallelerindeki ihtiyaç sahipleri için yardımlaşma faaliyetlerine başladı.

İlk başlarda 3-5 kişi ile başlanan ve zamanla tüm mahalleye yayılan yardım faaliyetlerine yurt dışındaki gurbetçiler de katkıda bulunuyor.

Cami imamı Ömer Olgun, AA muhabirine, Şeyh Süleyman Türkmani'nin İmaret Camisi'ni yaptırdıktan sonra vakıf kurarak bölgedeki kimsesizler, fakirler ve talebelere yardım yaptığını söyledi.

Kendilerinin de bu geleneği sürdürmeye gayret ettiklerini belirten Olgun, cami cemaatinin daha önce bireysel olarak yaptığı yardımları bir organizasyon halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

"Damla damla büyüdü"

Cemaatle istişare halinde gıda malzemelerini aldıklarını ve dağıtılacak kişileri belirlediklerini anlatan Olgun, şöyle konuştu:

"Az bir cemaatle birkaç ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermekle başlamıştık. Sonra baktık cemaatimizin yoğun bir talebi var. Bu, damla damla büyüdü. Cemaatimizin vesilesiyle dışarılara duyulmaya başladı. Şehir dışından yardımlar geliyor artık. Alan elle veren elin buluştuğu yer olduk hamdolsun. Mahallemizde hatta şehrimizde ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Dışarıdan gelen yardımlara aracı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz."

Müezzin Oğuzhan Kaya da cemaatle ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini dile getirerek, "Buna vesile olmak gerçekten çok büyük mutluluk sebebi. Yaptığımız gıda yardımlarımız çok az bir kesimle başladı ama şimdi elhamdülillah yurt dışından da bize nakit gönderen oluyor." dedi.

Cami cemaatinden 86 yaşındaki Duran Topak, "Hocalarımız, İmaret Camisi'ne uygun hareket ediyorlar. Buraya erzak birikiyor, yoksullara dağıtıyorlar." diye konuştu.

Hüseyin Karakaya da imaret geleneğinin sürdürülmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.