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Kırşehir'de depremzedeler Ahi Evran Gençlik Kampı'nda ağırlandı

Kırşehir'de depremzedeler Ahi Evran Gençlik Kampı'nda ağırlandı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'daki depremlerin ardından Kırşehir'e gelen aileler, Ahi Evran Gençlik Kampı'nda ağırlandı. Kampı ziyaret ederek ailelerle bir araya gelen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, depremzede vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'daki depremlerin ardından Kırşehir'e gelen aileler, Ahi Evran Gençlik Kampı'nda ağırlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından Gaziantep ve Osmaniye'den kente gelen 201 kişilik depremzede aile, Ahi Evran Gençlik Kampı'nda zaman geçirdi.

Kampı ziyaret ederek ailelerle bir araya gelen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, depremzede vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini aktardı.

Buhara, "Gaziantep ve Osmaniye'den ilimize gelen depremzede ailelerimizi 4 gün boyunca Ahi Evran Gençlik Kampımızda ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Zorlukları hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Kampta etkinliklere katılan depremzedelere, kentin tarihi ve kültürel mekanları da gezdirildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kahramanmaraş Ahi Evran Kırşehir Gençlik Güncel Haberler

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