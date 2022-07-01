Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak'ta örgüt adına faaliyette bulundukları tespit edilen Irak uyruklu N.W, C.M.C.V, O.R.M.M, A.J.S.S, A.J.H.H, A.W.M ve O.H.S.S. yakalandı.

Zanlıların bulundukları yerlerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan C.M.C.V tutuklanırken, serbest kalan N.W, O.R.M.M, A.J.S.S, A.J.H.H, A.W.M ve O.H.S.S. ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

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