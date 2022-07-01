Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı. Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak'ta örgüt adına faaliyette bulundukları tespit edilen Irak uyruklu N.W, C.M.C.V, O.R.M.M, A.J.S.S, A.J.H.H, A.W.M ve O.H.S.S. yakalandı. İkametlerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. AA / Serkan Güner - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

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