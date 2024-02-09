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Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 6 Zanlıdan 2'si Adliyeye Sevk Edildi

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında Kırşehir'de gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi. Diğer zanlılar ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu kapsamında Kırşehir'de gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adliyeye sevk edildi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan Irak uyruklu şüpheliler İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R, A.H.M.R, E.İ.F.R ve H.İ.F.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfade işlemlerinin ardından İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R ve A.H.M.R. sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Zanlılar E.İ.F.R ve kardeşi H.İ.F.R ise Kırşehir Adliyesine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 147 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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