Haberler

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

KIRŞEHİR'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E., S.Ü., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti