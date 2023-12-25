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Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 Iraklı zanlı sınır dışı edilecek

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Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 2 zanlı sınır dışı edilecek. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla önceki gün yakalanan Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 2 zanlı sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla önceki gün yakalanan Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Irak Güvenlik Uyuşturucu Terör Operasyon Göçmenler Politika Güncel Haberler

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