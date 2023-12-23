Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kırşehir'de yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli DEAŞ üyeleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'yi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.