Kırşehir'de Cumhurbaşkanına hakarete 11 ay 20 gün hapis cezası

Kırşehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi 11 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.

Kırşehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi 11 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.

Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık CHP Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ş. ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan sanık İ.Ş, beraatini talep etti.

Sanığın cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.