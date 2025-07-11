Kırşehir'de Çocuklara Polislik Eğitimi ve Acil Çağrı Bilgisi

Kırşehir'de Çocuklara Polislik Eğitimi ve Acil Çağrı Bilgisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur'an kurslarına giden 604 çocuğa polislik mesleği ve 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur'an kurslarına giden çocuklara polislik mesleği ve 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verdi.

İl Müftülüğüne bağlı cami ve Kur'an kurslarında kısa süre önce başlayan 2025 yılı yaz Kur'an kurslarını, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ziyaret etti.

Ekipler, çocuklara polislik mesleğini ve 112 Acil Çağrı Merkezini tanıttı. Genel ve kişisel güvenlik, sosyal medya kullanımı, trafik ve yangın konularında bilgi verdi.

Genel bilinç oluşturulması amaçlanan eğitimlerin ardından çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler verildi.

Bir haftada 8 camide toplam 604 çocuğa bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı

LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı, başarısının sırrını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.