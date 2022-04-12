Kırşehir'de çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi

Kırşehir'de, çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkbaharda Fatma Bacı Çocuk Evleri Sitesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Etkinliğe evlerde kalan çocuklar ve personelin katıldığı aktarılan açıklamada, fidanların Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünden temin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, evlerin bahçelerine ekilen fidanlara can suyunu çocukların verildiği kaydedildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Fatma Bacı, Kırşehir, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title