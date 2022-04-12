Kırşehir'de çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi
AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de, çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, çocuk evlerinin bahçesine fidan dikildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilkbaharda Fatma Bacı Çocuk Evleri Sitesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendiği belirtildi.
Etkinliğe evlerde kalan çocuklar ve personelin katıldığı aktarılan açıklamada, fidanların Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünden temin edildiği ifade edildi.
Açıklamada, evlerin bahçelerine ekilen fidanlara can suyunu çocukların verildiği kaydedildi.
AA / Abdullah Yıldız - Güncel