Kırşehir'de Çocuğun Üstün Yararı Çalıştayı Başladı

Kırşehir'de gerçekleştirilen 'Çocuğun Üstün Yararı ve Kurumlar Arası İş Birliği' çalıştayında, çocukların hakları ve korunması üzerine önemli açıklamalarda bulunuldu. Vali Demiryürek, çocukların hayatındaki olumlu dokunuşların topluma büyük refah getireceğini vurguladı.

Kırşehir'de "Çocuğun Üstün Yararı ve Kurumlar Arası İş Birliği" çalıştayı başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Çocuğun Üstün Yararı" kavramının, onları ilgilendiren her türlü kararda, idari ve yargısal süreçte öncelikli olarak dikkate alınması gereken bir vicdan pusulası olduğunu belirtti.

Fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimin en iyi şekilde sağlanarak, çocuğun yaşam ve eğitim hakkını, sağlıklı gelişimini, aile yaşamını ve korunma hakkını her şeyin üstünde tutulmasının amaçlandığını hatırlatan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun korunması, desteklenmesi ve geleceğe hazırlanması, tek bir kurumun, tek bir meslek grubunun sorumluluğu değildir. Bizim temel hedefimiz, Kırşehir'de 'Çocuğun Üstün Yararı İlkesi'nin uygulamada somut ve ölçülebilir sonuçlar doğuran bir modele dönüşmesidir. Aldığımız her karar, attığımız her adım, çocuğun yararını en üst düzeye çıkarmalıdır. Bir çocuğun hayatında yapılan küçük de olsa olumlu bir dokunuş, gelecekte tüm topluma büyük bir refah olarak geri dönecektir. Çocuklarımız, bizim en büyük yatırımımız, en kıymetli mirasımızdır."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de üniversitelerin, çocuk hakları bilincini yaygınlaştırmak ve dezavantajlı gruplara yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin etkisinin artırılmasında asli görevi ve sorumluluğu bulunduğunu aktardı.

???????Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serkan Sağlam da çalıştayın, çocuğun üstün yararı ve katılım hakkı, kurumlar arası eşgüdüm ve bilgi paylaşımı, erken müdahale ve önleyici hizmet anlayışı, hak temelli sosyal hizmet yaklaşımı ve aile temelli koruma sisteminin güçlendirilmesine yönelik yapıldığını ifade etti.

Çalıştay, panel ve sunumlarla sürdü.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Haberler.com
