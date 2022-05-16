Kırşehir'de çoban köyde ölü bulundu - Haberler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişi, köyde yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, yanında çoban olarak çalışan Abdurrahman Muhammedi'yi (29) merkeze bağlı Sevdiğin köyündeki evinde hareketsiz halde bulan çiftçi, jandarmaya bilgi verdi.

İkamete gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Muhammedi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda darp ve yara izine rastlanmadığı belirtilen Muhammedi'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.