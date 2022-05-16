Kırşehir'de çoban köyde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de çoban köyde ölü bulundu

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de çoban köyde ölü bulundu

Kırşehir'de çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişi, köyde yaşadığı evde ölü bulundu.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişi, köyde yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, yanında çoban olarak çalışan Abdurrahman Muhammedi'yi (29) merkeze bağlı Sevdiğin köyündeki evinde hareketsiz halde bulan çiftçi, jandarmaya bilgi verdi.

İkamete gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Muhammedi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda darp ve yara izine rastlanmadığı belirtilen Muhammedi'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Afganistan, Kırşehir, Çiftçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title