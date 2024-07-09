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Kırşehir'de çiftçilere anız yakmama uyarısı

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hasat döneminin başlamasıyla çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma personeli, tarım işçileri ve çiftçilere anız yangınına karşı alınacak önlemleri anlattı ve olumsuz durumları aktardı. Ayrıca traktör ve biçerdöver kullanımı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte hasat döneminin başlamasıyla çiftçilere anız yakmamaları uyarısında bulundu.

Jandarma personeli, sorumluluk sahalarında bulunan tarım işçileri ve çiftçilerine anız yangını çıkmaması için alınacak önlemleri ve anız yakıldığında meydana gelebilecek olumsuz durumları anlattı.

Ekipler, hasat döneminin başlamasıyla traktörlerin ve biçerdöverlerin kullanımı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu. Çiftçilere bilgilendirme yapan jandarma personeli, traktör ve biçerdöverlerin kara yollarına çıkarken daha dikkatli olmalarını istedi.

Çiftçilerin hasat zamanı tarlada, köylerde ve kara yolunda meydana gelebilecek kazalara meydan vermemeleri için ışık donanımlarının eksiksiz olması, araçların arka kısımlarına reflektör takmaları, yanıp sönen uyarı lambaları kullanmaları istendi.

Biçerdöver ve traktör römorklarına, yandan ve arka kısımdan sarkacak, karayoluna değecek, düşecek, saçılacak, akacak şekilde yükleme yapılmaması, yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi gerektiği anlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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