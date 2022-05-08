Kırşehir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı

AA - Serkan Güner - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı

Kırşehir'de Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Çiçekçi esnafı Kaan Aras, AA muhabirine, günlerdir hazırlık yaptıklarını, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Aras, "Özellikle dün ve bugün sabahtan itibaren aldığımız siparişleri hızlı bir şekilde götürüyoruz, çok fazla sipariş var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen seneye göre daha hareketli bir Anneler Günü geçiriyoruz. Pandemi dönemine nazaran insanlarımız daha rahat ve güzel alışveriş yapıyorlar, dükkana gelip de sipariş veriyorlar. " diye konuştu.

Çiçekçi Serkan Erel ise annelerin her zaman daha kıymetli olduğu için diğer özel günlere nispeten daha fazla yoğunluk olduğunu aktardı.

Erel, "Orta yaş üstü saksıda ürünleri tercih ediyor, gençler ise karışık buket alıyor. Maliyetler biraz arttı ama normal götürebilecekleri bir Buket'in fiyatı 80,100 liradan başlıyor." dedi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Anneler Günü, Kırşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title