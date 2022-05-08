Kırşehir'de çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Çiçekçi esnafı Kaan Aras, AA muhabirine, günlerdir hazırlık yaptıklarını, Anneler Günü dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Aras, "Özellikle dün ve bugün sabahtan itibaren aldığımız siparişleri hızlı bir şekilde götürüyoruz, çok fazla sipariş var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen seneye göre daha hareketli bir Anneler Günü geçiriyoruz. Pandemi dönemine nazaran insanlarımız daha rahat ve güzel alışveriş yapıyorlar, dükkana gelip de sipariş veriyorlar. " diye konuştu.

Çiçekçi Serkan Erel ise annelerin her zaman daha kıymetli olduğu için diğer özel günlere nispeten daha fazla yoğunluk olduğunu aktardı.

Erel, "Orta yaş üstü saksıda ürünleri tercih ediyor, gençler ise karışık buket alıyor. Maliyetler biraz arttı ama normal götürebilecekleri bir Buket'in fiyatı 80,100 liradan başlıyor." dedi.