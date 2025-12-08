Kırşehir'de cezaevi yerleşkelerinde 5 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Kırşehir'de cezaevi yerleşkelerinde oluşturulan hatıra ormanlarında 5 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki kapalı ve ceza infaz kurumlarının bahçeleri ve yerleşke içerisinde oluşturulan hatıra ormanına düzenlenen törenle fidan dikildi.

Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim töreninden sonra farklı zamanlarda da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğini değerlendiren Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, 2 bin 500'ü meyve fidanı olmak üzere 5 bin 500 fidanın dikilmesi ile yerleşkelerin daha yeşil olduğunu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Sağlıklı yaşam için yaşanılan çevrenin daha temiz, yeşil ve sürdürülebilir olmasının mümkün olduğunu vurgulayan Ener, daha nefes alınabilir bir çevre de yaşamak için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini kaydetti.

Toprağa verilen her bir fidanın Kırşehir için nefes ve bir yaşam kaynağı olacağını belirten Ener, emeği geçenlere teşekkür etti.