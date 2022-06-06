Kırşehir'de çevre duyarlılığı için "ilk adım çevre yürüyüşü" düzenlendi Kırşehir'de, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirildi. Kırşehir'de, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Haftası kapsamında kentte farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Vali Hüdayar Mete Buhara, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla "ilk adım çevre yürüyüşü" yapıldı. Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünden başlayarak Sırrı Kardeş Ortaokulu'nda sona eren yürüyüşün ardından, okul bahçesinde çevre ve doğa temalı resim sergisinde dereceye giren öğrencilere Vali Buhara tarafından ödül verildi. Vali Buhara ve öğrenciler, okul bahçesine fidan dikti. Öte yandan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için Kırşehir Huzurevi önünden Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kadar olan bölgede çöp topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinliğe çevre gönüllüleri de katıldı. AA / Abdullah Yıldız - Güncel Mete Buhara Kırşehir Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırşehir'de çevre duyarlılığı için 'ilk adım çevre yürüyüşü' düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.