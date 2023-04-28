Kırşehir'de cenaze defni sırasında çıkan kavgada bir kişi öldü
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Kırşehir'de mezarlıkta cenaze defni sırasında çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Kırşehir'de mezarlıkta cenaze defni sırasında çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
Kümbetaltı Mezarlığı'nda cenaze defni sırasında, daha önceden aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.M (51), kazmayla K.N'nin (45) kafasına vurdu.
Ağır yaralanan K.N, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel