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Kırşehir'de Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Kırşehir'de Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Yapıldı
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Kırşehir'de jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek ve sürücüler üzerinde algılanan yakalanma hissini artırmak amacıyla cayrokopterle trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler, özellikle ağır tonajlı araçlar ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapıldı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde farklı noktalarda cayrokopterle denetim yapıldığı belirtildi.

Trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve maddi hasarlı kazaları en aza indirmek, sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Hissini" sürekli halde tutmak amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Hava araçlarıyla etkin, sürekli ve yoğun kontrol ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla denetimlerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, Kırşehir-Aksaray Otoyol Otoyolu gişeler bölgesi Yol Kontrol Noktalarında (YKN) cayrokopterle denetim yapıldığı kaydedildi.

Başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, şehirlerarası kara yollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri kullanmayan veya cep telefonu kullanan sürücülerin ihlallerini önlenmesinin hedeflendiği de belirtildi.

Açıklamada, sorumluluk alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayarak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanma olaylarının en aza indirilmesi maksadıyla trafik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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