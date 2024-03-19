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Kırşehir'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

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Kırşehir Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, hastalık riskine karşı kapatılan canlı hayvan pazarının yarından itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Üreticilerin hayvanlarını getirirken kulak küpesi ve sağlık raporu getirmeleri gerektiği vurgulandı.

Kırşehir'de hastalık riskine karşı kapatılan canlı hayvan pazarının yarından itibaren açıldığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, borsa bünyesinde hizmet veren canlı hayvan pazarının yeniden açılarak, hizmet vereceği belirtildi.

Hastalık riskine karşı kapalı tutulan canlı hayvan pazarının yeniden açılmasıyla alışverişlerin başlayacağı aktarılan açıklamada, "5 Ocak 2024 tarihinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce şap nedeniyle kapanan borsamıza ait canlı hayvan pazarı, 20 Mart 2024 tarihinde yeniden açılacaktır. Hayvan pazarına gelen üretici ve hayvan sahibi esnafımızın hayvanlarının kulak küpesi ve sağlık raporunu getirmeleri gerekmektedir. Üreticilerimizin daha dikkatli olmalarını, sağlık kontrolleri ve aşılarını hayvanlarına eksiksiz yaptırmalarını önemle istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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