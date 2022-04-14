Kırşehir'de camide yetim buluşması etkinliği düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Müftülüğü, ramazan ayı dolayısıyla camide yetim buluşması etkinliği düzenledi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun katkılarıyla "O Ramazan Bu Ramazan Olsun Yetim Buluşması" etkinliği, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Temsilciliği gönüllüsü üniversite öğrencileri, manevi danışman Nuray Akdoğan ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinatörü Seme Öztürk, yetim çocuklarla sohbet etti.

Yetimlerin yüzünün güldürülmesi, onlara camilerin sevdirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara bayramlık kıyafet ve çeşitli hediyeler verildi.