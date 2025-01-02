Kırşehir'de Çalınan Motosiklet Bulundu

Kırşehir'de çalınan bir motosiklet, bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mucur'un Budak köyünde M.Y'ye ait motosikletin ikametinin önünden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, geçiş istikameti ve motosikletin götürülebileceği bölgelerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili F.U, motosiklet ile birlikte Mucur ilçe merkezinde yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Motosiklet ise sahibine teslim edildi.