Kırşehir'de buğday tarlalarında süne mücadelesi sürüyor - Haberler

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Kırşehir'de buğday tarlalarında süne mücadelesi sürüyor

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de buğday tarlalarında süne mücadelesi sürüyor

Kırşehir merkez ve ilçelerde 8 ayrı teknik ekiple buğday tarlalarında süne mücadelesinin devam ettiği bildirildi.

Kırşehir merkez ve ilçelerde 8 ayrı teknik ekiple buğday tarlalarında süne mücadelesinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yabani otlarla beslenen sünenin nisan-temmuz ayları arasında arazide aktif olarak yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Sünenin hububat alanlarında yoğun olarak beslendiği vurgulanan açıklamada, izleme ve takibin il müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından, kimyasal mücadelenin ise çiftçilerce yapıldığı aktarıldı.

İl genelinde belirlenen kışlama noktalarında izleme ve takibin yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüz koordinatörlüğünce il ve ilçe personellerinden kurulan ve üçer kişiden oluşan 8 teknik ekip, bölgelerindeki hububat arazilerinde kışlaklardan inen ergin sünelerin yoğun olduğu alanları belirleyerek çalışma yapmaktadır. Sünelerin bıraktığı yumurtalardaki parazitlenme miktarı ve bu alanlardaki faydalı böcek yoğunluğunu tespit eden ekipler, kimyasal mücadeleyi gerektirecek kadar olan bölgelerde çiftçileri bilgilendirmektedir."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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