Kırşehir'de Bölücü Terör Örgütü Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Kırşehir'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-1' operasyonu kapsamında, 1 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucunda toplamda 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonu kapsamında Kırşehir'de 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.