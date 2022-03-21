Kırşehir'de "Bir Ruhtur Çanakkale" yağlı boya resim tablosu beğeni topladı

ÇANAKKALE (AA) - Kırşehir'de, "Bir Ruhtur Çanakkale Projesi" kapsamında hazırlanan yağlı boya resim tablosunun beğeni topladığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Aile Yaşam Merkezi'nde 49 kursiyerin 6 aylık çalışması sonucunda tamamlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleriyle Türk bayrağı taşıyan askerlerin görsellerini buluşturan büyük yağlı boya resim tablosunun Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilendiği belirtildi.

"Bir Ruhtur Çanakkale Projesi" kapsamında hazırlanan tablonun iki gün sergilendiği ifade edilen açıklamada, tablonun ziyaretçilerin beğenisini topladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kursiyerlerin büyük bir heyecan ve emekle çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Tablonun, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde sergilenmeye başlandığını aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere 11 Şubat 2022'de Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'ndeki sertifika töreninde Bir Ruhtur Çanakkale Projemiz kapsamında 49 kursiyerimizin 6 aylık bir çalışma sonunda hazırladıkları dev tablomuzu hazırlık aşamasında yerinde incelemiş ve 18 Mart 2022'de de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde hemşerilerimizin beğenisine sunacağımız sözünü vermiştik. Kursiyerlerimiz büyük bir heyecanla ve emekle çalışmalarını tamamladılar ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesi veren ve tarihe 'Çanakkale Geçilmez' şiarını altın harflerle yazdıran bütün aziz şehitlerimize saygı ve minnetlerini sundular."