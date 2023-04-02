Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan demir ustası evinde ölü bulundu.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan demir ustası evinde ölü bulundu.

Köşker köyünde yalnız yaşayan ve inşaatlarda demir ustası olarak çalışan Mustafa Ünal'dan (47) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köydeki ikametini kontrol eden ekipler, Ünal'ın cansız bedenine ulaştı.

Ünal'ın cenazesi, Akpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Ünal Kırşehir Köşker Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title