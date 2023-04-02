Kırşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan demir ustası evinde ölü bulundu.
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan demir ustası evinde ölü bulundu.
Köşker köyünde yalnız yaşayan ve inşaatlarda demir ustası olarak çalışan Mustafa Ünal'dan (47) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Köydeki ikametini kontrol eden ekipler, Ünal'ın cansız bedenine ulaştı.
Ünal'ın cenazesi, Akpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel