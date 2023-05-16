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Kırşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Kırşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Kırşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu.

Kırşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu.

Ankara Caddesindeki Ünal Apartmanında ikamet eden G.T'den (38) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine ikamete giren ekipler G.T'nin hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi G.T'nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından G.T'nin cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir Ankara Güncel Haberler

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