Kırşehir'de Bıçaklı Kavga: İki Şüpheli Tutuklandı

KIRŞEHİR'de çıkan kavgada husumetli olduğu Furkan Düzgün'ü bıçaklayarak öldüren E.Ç. (24) ve görgü tanıklarının ifadeleriyle kavgaya karıştığı öğrenilen H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen E.Ç. ve Furkan Düzgün arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düzgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli E.Ç. ise gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından E.Ç. ile arkadaş olduğu öğrenilen ve kavgaya karışan H.K.'de yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.