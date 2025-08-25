Kırşehir'de Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de çıkan tartışmada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bağbaşı Mahallesi'nde dün, aralarında husumet bulunan F.D'yi (18) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.Ç. (24) ile arkadaşı H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bağbaşı Mahallesi'nde dün çıkan kavgada husumetlisi E.Ç. tarafından bıçakla yaralanan F.D. kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli E.Ç. ile arkadaşı H.K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.