Kırşehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Kırşehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kuşdilli Mahallesi'nde Ş.A ve akrabası Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.A, yanında bulunan bıçakla akrabası sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı, kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.