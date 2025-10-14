Haberler

Kırşehir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklama

Kırşehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralanırken, olayın şüphelisi tutuklandı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kırşehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kuşdilli Mahallesi'nde Ş.A ve akrabası Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.A, yanında bulunan bıçakla akrabası sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı, kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
