Kırşehir'de Bıçaklama Olayı: Genç Adam Öldürüldü

KIRŞEHİR'de Furkan Düzgün'ün (24), husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 23 Ağustos'ta, saat 23.30 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen E.Ç. ve Furkan Düzgün arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düzgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, şüpheli E.Ç.'yi gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından E.Ç. ile arkadaş olduğu öğrenilen ve kavgaya karışan H.K. de yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Furkan Düzgün'ün öldürüldüğü kavganın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma anları ve kavganın büyümesiyle Furkan Düzgün'ün yere düştükten sonra bıçaklandığı anlar yer aldı.