Kırşehir'de Bıçaklama Olayı: Genç Adam Öldürüldü

Kırşehir'de Bıçaklama Olayı: Genç Adam Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürülen Furkan Düzgün'ün kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda E.Ç. gözaltına alındı ve tutuklandı.

KIRŞEHİR'de Furkan Düzgün'ün (24), husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 23 Ağustos'ta, saat 23.30 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen E.Ç. ve Furkan Düzgün arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düzgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, şüpheli E.Ç.'yi gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından E.Ç. ile arkadaş olduğu öğrenilen ve kavgaya karışan H.K. de yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Furkan Düzgün'ün öldürüldüğü kavganın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma anları ve kavganın büyümesiyle Furkan Düzgün'ün yere düştükten sonra bıçaklandığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray taraftarının istemediği isim valizlerini topladı gidiyor

Taraftar istemiyordu! Valizlerini topladı gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.