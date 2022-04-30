Kırşehir'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Vali İbrahim Akın ve beraberindekiler "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında sürücülere uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir-Ankara kara yolu Karahıdır köyü kavşağında jandarma uygulama noktasında emniyet kemeri denetimi yapan ekipleri ziyaret eden Vali İbrahim Akın, sürücülere hatırlatmalarda bulundu.

Sürücülere, İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını anlatan Akın, "Yapılan tüm bu çalışmalarda, yaşanacak kazalarda trafikte can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Yollarda yoğunluk yaşandığı bayram günlerinde sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza güvenli yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Akın ve jandarma ekipleri, uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki çocuklara hediye verdi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de Vali Akın'a eşlik etti.