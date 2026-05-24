Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi kara yolları güvenliğine yönelik tedbirler alındı

Kırşehir Valiliği, Kurban Bayramı tatili öncesi kara yollarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek için ilave tedbirler aldı. 30 Mayıs-1 Haziran arasında belirli araçların seyrine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda oluşacak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kenti bağlayan yollarda ilave trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların kara yollarında seyrine izin verilmeyecek.

Yaş sebze, meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla belirtilen ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların ana arterler haricindeki güzergahlarda seyirlerine izin verilecek.

Öte yandan Karayolları ekipleri, şehir genelindeki yol güzergahlarında sürüş güvenliğini artırmak, görüş alanlarını açık tutmak ve ulaşım konforunu korumak amacıyla ot biçme, refüj temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
