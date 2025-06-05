Kırşehir'de Bayram Denetimleri: 12 Bin 400 Ürün Kontrol Edildi

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan denetimlerde toplam 12 bin 400 ürünün kontrolü sağlandı.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla kentte market ve dinlenme tesislerinde denetim gerçekleştirildi.

Son bir hafta içerisinde 107 işletmede yapılan denetimlerde toplam 12 bin 400 ürün kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketi, kasa ve raf uyumu, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve diğer ilgili hususlar "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

Tespit edilen aykırılıklar hakkında idari işlem yapıldı.