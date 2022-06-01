Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaşı itfaiye kurtardı - Haberler

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Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaşı itfaiye kurtardı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaşı itfaiye kurtardı

Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gölhisar Mahallesi'ndeki bir mandıranın yakınında bulunan bataklıkta büyükbaş hayvanların olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Merkezin yönlendirmesiyle olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi itfaiye ekibi, hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı.

Merdivenle bataklığa inen itfaiye erinin iple bağladığı 2 büyükbaş, çıkrık yardımıyla çekilerek bulundukları yerden kurtarıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

112 Acil Çağrı Kırşehir İtfaiye Güncel Haberler

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