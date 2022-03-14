Kırşehir'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Özbağ beldesinde A.K'ye ait bağ evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
AA / Abdullah Yıldız - Güncel