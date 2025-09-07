Kırşehir'de Avukata Sentetik Hap Vermekten Tutuklama

Kırşehir'de cezaevinde bulunan müvekkiline sentetik hap verdiği iddia edilen avukat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, avukat M.Y, 2 Eylül'de Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşmeye gitti.

Görüşme sırasında avukatın müvekkiline sentetik ecza hapı verdiği şüphesiyle cezaevi güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Müvekkilin üstünde ve avukatın aracında yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza hapı bulundu.

Müvekkiline sentetik hap verdiği öne sürülen avukat gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.