Öğretmenler Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin yıl dönümüne özel yapay zekayla video klip hazırladı

Kırşehir'de öğretmenler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak kente gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla yapay zeka destekli video klip hazırladı.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk'ün kente gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda hazırlanan video klipte, bilişim ve bilgisayar öğretmenlerince Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinde çekilen fotoğraflar, yapay zeka desteğiyle hareketlendirildi.

Sarı Zeybek türküsü eşliğindeki video klipte, Atatürk'ün kente geldiğinde karşılandığı yerlerde öğretmenlerin zeybek oynadığı ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Korosu ve Orkestrası'nın "Kırmızı Buğday" türküsünü seslendirdiği görüntülere de yer verildi.

Kırşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, çok sayıda beğeni aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, öğretmenlerin desteğiyle şehrin farklı mekanları öne çıkarılarak, önemli bir anma çalışması hazırlandığını söyledi.

Türkülerin seslendirilmesinden halk oyunlarına, kurgusundan montajına kadar çalışmada öğretmenlerin görev aldığını dile getiren Gülşen, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Korosu ve Orkestrası, Atatürk'ün Kırşehir'e teşriflerinin 106. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı ve özel bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmada kullanılan videodaki görsellerin tamamına yakını Kırşehir'e ait olup, yapay zeka destekli canlandırma teknikleriyle hazırlandı, bizlere o günleri tekrar yaşattı. Bu kıymetli çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.