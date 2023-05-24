Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırşehir'de arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kırşehir'in Kaman ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Akpınar ilçesinden Kaman'daki bir eğlence mekanına giden C.T. aynı yerde bulunan arkadaşı E.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İddiaya göre, sokakta devam eden tartışmada C.T, E.Ç'yi göğsünden bıçakladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde E.Ç'nin öldüğü belirlendi.

Kaçan şüpheli, Akpınar'da yakalandı. C.T. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.Ç'nin cenazesi Akpınar'da kılınan cenaze namazının ardından ilçede toprağa verildi.

Kırşehir Seçim Sonuçları
Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title