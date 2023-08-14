Kent merkezindeki Ökse mevkisinde çıkan kuru ot yangını arı kovanlarına sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında 70 arı kovanı zarar gördü ve bazı arılar telef oldu. Ayrıca yangının olduğu bölgedeki bazı müstakil bahçelerde de hasar meydana geldi.

Kırşehir'de arazide çıkan ot yangını söndürüldü.

Kent merkezindeki Ökse mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan kuru ot yangını aynı bölgede bulunan arı kovanlarına sıçradı.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

70 arı kovanının yandığı, kovanlarda bulunan arıların bir kısmının telef olduğu, bazı arıların ise dışarda olduğu aktarıldı.

Yangının olduğu bölgedeki bazı müstakil bahçelerde de hasar oluştuğu öğrenildi.